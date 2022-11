Selvaggia Lucarelli vuota il sacco | caso Zanicchi | un ciclone dopo la diretta

Leggi su direttanews

(Di lunedì 28 novembre 2022)hato ill’ultima puntata di Ballando. Scoppia ilma anche quelloe volano stracci. L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata al cariopalma è una delle protagoniste è stata proprio. La giornalista si distingue sempre per la sua lingua “biforcuta” ma stavolta non è per niente colpa sua.caoslanews (Twitter)Laè una giornalista amata e criticata allo stesso tempo. Da quando compare in tv come giurata di Ballando con le Stelle, spesso il pubblico è pronto ad avvelenarla con i propri ...