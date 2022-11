Cronache Cittadine

Al TeatroQuarticciolo (via Ostuni 8) UNTOLD , il nuovo lavoro del collettivo Unterwasser , in ... Dall'ombra del rimosso emergono crepe e incongruenze, gli elementi nascosti lascianoe ......I primi tesori della Mozzi - BorgettiMozzi - Borgetti Inaugurazione venerdì 16 dicembre h 17 A cura del Comune di Macerata " Assessorato alla Cultura Dal 17 dicembre al 31 gennaio... Segni. Biblioteca Comunale. Domenica 4 Dicembre “Mostra-Mercato del Libro” per bambini e ragazzi Una Maria De Filippi furiosa quella che ha guidato l’undicesima puntata del pomeridiano di Amici, in onda domenica 27 novembre. “Colpa” dei ragazzi che non hanno ammesso le proprie… Leggi ...(Adnkronos) - E' stata Bellatrix in 'Harry Potter', la Regina di cuori in 'Alice in Wonderland', Beth in 'Il discorso del re', Helen Schlegel in 'Casa Howard'. Ora l'attrice britannica Helena Bonham C ...