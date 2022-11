(Di lunedì 28 novembre 2022) Unin cui specchiarsi e rispecchiarsi con ironia alla ricerca di sé e di uno sguardo nuovo e disincantato sul mondo Torna in libreria dal prossimo 1° dicembrecon ildal titolo “Seuna“. Un viaggio, da parte della protagonista, alla scoperta di se stessa attraverso l’incontro di una serie di personaggi bizzarri e la scoperta del complesso mondo della rete. Rebecca è una moglie mansueta e remissiva, regina indiscussa della casa divenuta nel tempo una rassicurante prigione dorata nella quale seppellirsi rinunciando a qualsiasi velleità. La sua vita scorre tranquilla, tra fornelli e aneliti sopiti, mansioni da svolgere e orari prestabiliti finché un commento apparentemente innocuo non farà esplodere all’improvviso la bolla ...

L'Opinionista

La tua famiglia ti fa da cavia per le ricette nuove In particolare Flaviodire. Quando la ... Sicuramente una donna ha necessità trovare i propri spazi che non devonoristretti all'area ..."Ora la situazione è,ammetterlo, molto negativa, perché ora la sua comunicazione con il mondo ... Anche questo potrebbeimportante". . “Se devo essere una mela”, il romanzo di Emma Saponaro Addio palpebra superiore. Deva Cassel ha steso l’ombretto sulla parte bassa dell’occhio, creando un prolungamento delle ciglia inferiori ...