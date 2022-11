Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 2 dicembre 2022 | a rischio bus | metro e tram | orari e fasce garantite

(Di lunedì 28 novembre 2022) Saranno tanti i lavoratori, di ogni settore pubblico e privato, cheincroceranno le braccia. Sì perché è stato indetto unogenerale da più sigle sindacali: tutte, però, chiedono il rinnovo dei contratti, l’aumento dei salari e una condizione migliore di lavoro per i dipendenti. Anche quelli del settore dei. E sarà coinvolta nell’agitazione nazionale anche, dove Atac,Tpl e Cotral causeranno non pochi disagi ai pendolari. Per concludere, non proprio in bellezza, la settimana.nazionale 2: treni e bus a, glidi Trenitaliadellodeia ...

... ma con un innalzamento dell'età d'uscita a 60 anni, che viene legata al numerofigli: può ... Marciano divisi anche i sindacati con la Cgil che ha fatto sapere di non escludere unomentre ...Marciano divisi anche i sindacati con la Cgil che ha fatto sapere di non escludere uno... spiega Conte, precisando che si è trattato di "unoprimi dossier che abbiamo assolto con senso di ...Stipendi adeguati al carovita, orari da ridurre e introduzione del salario minimo di 12 euro l’ora: lo stop del personale per l’intera giornata. La mappa delle astensioni e i servizi minimi garantiti ...Dalla mezzanotte, il traffico ferroviario in Austria è fermo per 24 ore a causa di uno sciopero dei ferrovieri dopo il fallimento della trattative per il rinnovo del contratto collettivo. (ANSA) ...