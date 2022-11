Sci di fondo | Federico Pellegrino e il picco inatteso del weekend italiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Primodi Coppa del Mondo di sci die, sorprendentemente, primo podio per l’Italia. Lo ha conquistato, con l’aiuto della squalifica dello svedese Calle Halfvarsson,nella 20 km a tecnica libera a inseguimento. Sì, è la verità: per la prima volta un suo podio individuale non è giunto dalla sprint. Questo è stato reso possibile principalmente da un fattore. Una volta chiusa la prova con partenza a intervalli in classico al 14° posto, con la distanza modificata a 20 km si è trovato nelle condizioni di rientrare sul gruppo di Johannes Hoesflot Klaebo. E così, mentre il norvegese andava a vincere, il poliziotto di Nus non ha perso tempo a tenere il passo di quelli che, teoricamente, sono più abituati di lui. Prima del risultato domenica,e la punta del movimento azzurro non aveva disputato ...

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Lillehammer il 2, 3 e 4 dicembre. Tutte le gare di questi tre giorni saranno visibili in diretta tv sui Eurosport 1; ampia copertura anche su RaiSport, oltre che in streaming ... Sci Nordico e Biathlon - Programma e orari delle gare della settimana (29 novembre - 4 dicembre) In arrivo, e in edizione limitata, i primi modelli di calzature da scialpinismo realizzati con materiale rigenerato ...Il valdostano conquista il primo podio in carriera in una gara di lunga distanza, è terzo nella 20 chilometri di Ruka dopo la squalifica di Halfvarsson ...