Sci alpino | Coppa Europa 2022-2023 | Doriane Escane vince il gigante di Hippach | 7a Beatrice Sola | 9a Elisa Platino

(Di lunedì 28 novembre 2022) Hilma Loevblom sbaglia enon si fa scappare l’occasione per esordire nel migliore dei modi nella. La francese, infatti, si è aggiudicata ildi, primo appuntamento della stagione. Sulla pista austriaca(quarta dopo la prima discesa) conclude con il tempo complessivo di 1:45.53 (54.06 e 51.47) precedendo per appena 15 centesimi la statunitense Stella Johansson, mentre completa il podio un’altra transalpina, Clarisse Breche con un distacco di 70 centesimi, a braccetto con la svedese Moa Bostroem Mussener. Quinta posizione per l’elvetica Lorina Zelger a 77 centesimi, sesta per la tedesca Fabiana Dorigo a un secondo esatto, quindi settima per la nostra ...

In programma due discese libere e un supergigante: al via Brignone e Goggia. MILANO - Dopo quattro gare dedicate alle discpline tecniche, la Coppa del mondo femminile di sci alpino torna a respirare l'aria della velocità con l'appuntamento di Lake Louise, in Canada, dove si disputeranno due discese e un supergigante fra venerdì 2 e domenica 4 dicembre.