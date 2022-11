Sci alpino | Coppa del Mondo 2022-2023 | scelte le azzurre per le prove veloci a Lake Louise Torna Sofia Goggia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Arriva il primo week-end dedicato alleper ladeldi scial femminile. In Canada, a, appuntamento da venerdì a domenica con due discese libere ed un SuperG. In casa Italia la pista nordamericana evoca ottimi ricordi: sono dieci le vittorie complessive del Bel Paese, con addirittura ben ventitré podi. Sci, Bassino apre la stagione con un podio. Paris comincia male Attesa per il ritorno sulle nevi della stella della squadra:, medaglia d’argento in carica alle Olimpiadi per quanto riguarda la discesa libera. Con lei saranno impegnate anche Federica Brignone, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Nicole Delago e Nadia ...

