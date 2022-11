Sci alpino | come sta Mauro Caviezel dopo la caduta? Gli ultimi aggiornamenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Domenica agrodolce per la Svizzera nella Coppa del Mondo di scial maschile. In quel di Lake Louise si esalta Marco Odermatt che trionfa nel SuperG, ma nella stessa gara c’è una bruttissimaper. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero 8, stava disputando una gara di assoluto spessore e a metà della discesa si trovava in terza posizione provvisoria, ma è scivolato a terraaver inforcato uno sci in una porta a destra e ha picchiato la testa. Stop forzato per la prova ed elisoccorso che è dovuto intervenire d’urgenza, per trasportare il classe 1988 all’ospedale più vicino. Ricordiamo che l’elvetico tornava in gara proprio nel week-endun altro brutale infortunio subito nella scorsa stagione, durante le prove di discesa a Garmisch, dove aveva ...