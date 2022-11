Sci alpino | Cdm Nove azzurre a Lake Louise per gare velocità

(Di lunedì 28 novembre 2022) In programma due discese libere e un supergigante: al via Brignone e Goggia. MILANO - Dopo quattrodedicate alle discpline tecniche, la Coppa del mondo femminile di scitorna a respirare l'...

In programma due discese libere e un supergigante: al via Brignone e Goggia. MILANO - Dopo quattro gare dedicate alle discpline tecniche, la Coppa del mondo femminile ditorna a respirare l'aria della velocità con l'appuntamento di Lake Louise, in Canada, dove si disputeranno due discese e un supergigante fra venerdì 2 e domenica 4 dicembre. Sulla Men's ...Tag: guglielmo bosca ,L'elvetico è caduto rovinosamente a terra nel supergigante di Lake Louise.ROMA (ITALPRESS) - Mauro Caviezel sta rientrando nella sua Svizzera dopo ...Dall’Arabia Saudita, che ha da poco riaperto le porte al turismo, ai deserti del Marocco e della Namibia fino alla Patagonia e le isole Svalbard. E poi le crociere sulle navi alimentate a gas naturale ...