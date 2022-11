Sci alpino | Bassino apre la stagione con un podio Paris comincia male

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo un breve inizio tra Soelden (solo uomini) e Levi (solo slalom donne), questo è stato il primo vero fine settimana della Coppa del Mondo di sci, con una due giorni sia al femminile sia al maschile, anche se Lake Louise erano in programma tre gare. L’Italia sperava probabilmente in un avvio dimigliore, anche se è comunque arrivato il primodell’anno. A centrare questo risultato è stata Marta, che ha confermato il feeling con la pista di Killington. Un bel secondo posto maturato con un’ottima seconda manche, dove l’azzurra ha saputo acciuffare il, andando anche vicina alla vittoria finale. Alla fine sono stati solo sette i centesimi che hanno diviso la piemontese da Lara Gut-Behrami, in una gara che ha visto le prime due a metà gara (Hector e Movinckel) ...