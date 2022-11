Saranno Famosi nel Vino | a Firenze sbarca il primo talent show delle etichette ' giovani'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Cambiare l'approccio al mondo dell' enologia e mettere letteralmente in passerella le bottiglie di. È quanto si propone di fare 'nel' il nuovo evento/format in programma ...

Cambiare l'approccio al mondo dell' enologia e mettere letteralmente in passerella le bottiglie di vino . È quanto si propone di fare 'nel Vino ' il nuovo evento/format in programma alla Stazione Leopolda di Firenze sabato 3 e domenica 4 dicembre. Un vero e proprio talent show che metterà insieme i migliori vini ...... i bambini e il disegno, sono efortemente legati nella sua vita e nel suo lavoro. Dopo la ... e per ogni settimana ognuna di noi presenterà uno dei libri a tema natalizio piùe ne trarrà ...Cambiare l’approccio al mondo dell’enologia e mettere letteralmente in passerella le bottiglie di vino. È quanto si propone di fare «Saranno Famosi nel Vino» ...