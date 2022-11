Sanremo Giovani | cantanti e profili Instagram dei 12 finalisti

...parla anche di un suo possibile ritorno al Festival di2023 . A tal proposito lui spiega che non c'è nessuna chiamata ma che lo guarderà ugualmente da casa soprattutto per ascoltare i,...... "I figli 'senza'" - Edoardo Leo e Massimiliano Bruno:"Dobbiamo valorizzare lo sguardo dei" ... "Mi piacerebbe condurre il Festival di" - Lino Guanciale: "Quella volta che, a Venezia, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Amadeus, il conduttore della 73a edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato i finalisti che andranno a concorrere per la finale di Sanremo Giovani. Finalisti Sanremo Giovani: i concorrenti in gar ...