Sanremo 2023 | i 4 finalisti della gara dei Giovani selezionati da Area Sanremo

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Annunciati gli ultimi quattro artisti che parteciperanno alla serata finale diprovenienti dalle selezioni diAnnunciati gli ultimi quattro artisti che parteciperanno alla serata finale di, prevista per il 16 dicembre in prima serata su Rai 1. Si tratta dei vincitori didopo l’ultima fase di selezione che si è tenuta nel fine settimana al Palafiori di fronte ad Amadeus e a tutta la commissione artistica. A guadagnare il pass sono stati Colla Zio, FIAT 131, Noor, Romeo & Drill. Loro si aggiungono agli otto artisticirca un mese fa: gIANMARIA, Giuse The Lizia, Maninni, Mida, Olly, Sethu, Shari e ...