Sanremo 2023 | ci sarà Fiorello? Cosa sappiamo sulla nuova edizione del Festival

(Di lunedì 28 novembre 2022). Questa mattina è andata in scena una conferenza stampa in cui è stato presentato al grande pubblico la trasmissione Viva Rai 2, che andrà in onda a partire dal 5 dicembre alle 7.15 del mattino. Dunque, mattinieri di tutto il mondo, e amanti della radio, quella fatta in un certo modo, unitevi! Inevitabilmente era presenta anche il mitico, al quale è stato chiesto sepresente o meno alla prossimadelpiù atteso dal pubblico italiano, la kermesse più importante ormai condotta da anni dall’inconsumabile Amadeus. Il popolare comico e showman di origini siciliane ha dato, quindi la sua risposa al suo pubblico, senza troppi fronzoli e senza mandarle a dire. Ha, infatti, sin da subito chiarito che non potrà essere presente alla prossima ...

...corso Per la nuova edizione in programma tra febbraio e marzo, oltre al consueto programma, le principali novità consisteranno in: - modalità ibrida a distanza/in presenza nella sede di; ...PH: Spot Viva Rai2 Fiorello aSì, no, forse. Si diceva di no, poi di sì, ora fa chiarezza lo showman... o forse fa ancora più confusione. Fiorello anon ci sarà. Non sarà presente sul palco con Amadeus, ...“Ve lo dico subito come smettete di chiedermelo: quest’anno a Sanremo non andrò. È matematicamente impossibile con i tempi del programma quotidiano”. Fiorello, presentando ‘ Viva Rai2 ‘ a Viale Mazzin ...Sanremo 2023. Questa mattina è andata in scena una conferenza stampa in cui è stato presentato al grande pubblico la trasmissione Viva Rai 2, che andrà in onda a partire dal 5 dicembre alle 7.15 del m ...