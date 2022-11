San Severino Marche | anziana uccisa a colpi di forbici dal figlio

Una donna di 84 anni è stata uccisa a colpi di forbici dal figlio di 56 anni, in cura da tempo per problemi psichici, che poi ha tentato anche di dare fuoco al corpo aMarche (Macerata). Il fatto, riferiscono oggi i media locali, è avvenuto nell'appartamento dove i due abitavano insieme e che si trova in via Raffaello, la stessa strada della caserma dei ...Il fatto, riferiscono oggi i media locali, è avvenuto nell'appartamento dove i due abitavano insieme aMarche e che si trova in via Raffaello, la stessa strada della caserma dei carabinieriLa tragedia a San Severino Una donna di 84 anni è stata uccisa a colpi di forbici dal figlio di 56 anni, in cura da tempo per problemi psichici, che poi ha tentato anche di dare ...SAN SEVERINO - Prima la colpisce a morte con le forbici sfregiandole il volto, e poi tenta di darle fuoco. La tranquillità dell’ultima fredda domenica di novembre, a San ...