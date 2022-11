Ross Brawn si ritira | ' Alla Ferrari andrebbero fatti i complimenti'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo 46 anni di Formula 1,lascia. Sidalle responsabilità di direttore generale Motorsport per la F1 . Lo fa tirando le somme di un campionato che ha visto l'esordio delle nuove ...

Dopo 46 anni di Formula 1,lascia. Si ritira dalle responsabilità di direttore generale Motorsport per la F1 . Lo fa tirando le somme di un campionato che ha visto l'esordio delle nuove monoposto, studiate per ...ROMA -, managing director della sezione motorsport di Liberty Media, ha commentato la stagione appena terminata in , con la Red Bull vincitrice del titolo piloti e di quello costruttori. L'...Il direttore generale Motorsport della F1 uscirà di scena, dopo 6 anni nei quali ha contribuito a rinnovare la categoria. L'efficacia delle monoposto 2022 è il risultato che sottolinea di più ...Niente ritorno di Ross Brawn alla Ferrari. Negli scorsi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni di un divorzio del Cavallino con Mattia Binotto: tra i candidati alla sua successione, oltre al nom ...