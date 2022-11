Ronaldo guarito dal Covid | potrà assistere alle partite del Brasile in Qatar

TUTTO mercato WEB

... "Tre anni fa l'infarto,in Messico Mi manca non avere figli" RICETTE DA STAR Come ... Mariah Carey , Mick Jagger , Beyoncé , Roger Federer e i suoi due etti di pasta,e il pollo alla ...a tempo di record. Il 24 gennaio è andato contro un bus a 65 km/h, ko femore e vertebre. "... Se ci va adesso incontra. Sì, è ingrassato ma è sempre lui. Ronaldo è guarito dal Covid: da oggi potrà finalmente sostenere il suo Brasile in Qatar Ronaldo 'Il Fenomeno' e' guarito dal coronavirus e potra' adesso seguire allo stadio il Brasile, impegnato nel Mondiale in Qatar. E' ...