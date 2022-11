(Di lunedì 28 novembre 2022) Tammy, attaccante della, continua a fornire prestazioni al di sotto delle aspettative,nelinAlle 11.30 italiane, laha giocato contro gli Yokohama Marinos, clubse, nelgiallorosso in terra nipponica con cui ha pareggiato 3-3. Tammyha continuato a fornire prestazioni al di sotto delle aspettative e per La Gazzetta dello Sport «è stato un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Tammy Abraham, attaccante della, continua a fornire prestazioni al di sotto delle aspettative, anche nel ritiro in Giappone Alle 11.30 italiane, laha giocato contro gli Yokohama Marinos, club giapponese, nel ritiro giallorosso in terra nipponica con cui ha pareggiato 3 - 3. Tammy Abraham ha continuato a fornire prestazioni al di sotto delle ...Caso Soumahoro: da Gilettiil finimondo Il caso Soumahoro comincia a delinearsi nella sua completezza e il quadro che ... vicino, ha fatto scena muta non rispondendo alle domande del ... Roma, scoppia il caso Abraham: anche nel ritiro in Giappone «è un fantasma» Paredes Juventus - Punto interrogativo sul futuro di Paredes in bianconero. Le novità sul centrocampista argentino: le ultimissme ...Da Giletti a Non è l’Arena (La7) sono stati approfonditi alcuni fatti inquietanti riguardanti la gestione delle due cooperative ...