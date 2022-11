Roma | la storia della ragazzina che rifiuta di chiedere l’elemosina e le nozze combinate | «Voglio solo andare a scuola»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unadi etnia rom e di 14 anni di età ha denunciato alla polizia i maltrattamentisua famiglia d’origine. È stata trasferita in una casa famiglia. La, che viveva con 12 fratelli in una casa popolare a San Basilio, ha denunciato che i genitori la costringevano adavanti a un supermercato. Il padre e la madre, rispettivamente di 41 e 36 anni, l’hanno rasata a zero perché lei si èta di sposare uno sconosciuto in cambio di soldi. «Me lo dicono da quando ho 11 anni – ha raccontato -. Gli ho detto che se succede mi butto dal balcone. Loro mi hanno risposto che prima devono incassare e poi posso farlo». Lasi è presentata al commissariato con l’aiuto di due donne che l’avevano incontrata davanti al supermercato ...

Focus

Unache si ripete, vittima una giovane. Per anni infatti quell'uomo aveva abusato della ...nell'incidente probatorio disposto dai magistrati del pool reati contro i minori della procura di. ...... è un invito ad aprire la mente, ed è il cameo narrativo di unastraordinaria'. Berrettini ... Com'è stato lavorare con lei 'Ci siamo incontrati a. Si è divertita come una bambina a simulare ... Nell'antica Roma il primo femminicidio della Storia Negli ultimi 10 anni le morti sono state 71mila in più delle nascite. In alcune zona la situazione è anche più critica. E secondo l'Istat nei prossimi decenni potrebbe andare ancora peggio ...La ragazzina rom si trova ora in una struttura protetta alle porte di Roma. «Ho tentato il suicidio più volte, mi vergognavo a chiedere soldi fuori dal supermercato frequentato dalle mie insegnanti e ...