Roma | la moglie lo tradisce | lui accoltella l’amante con una mannaia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 novembre 2022). Era ossessionato dalla gelosia e nella convinzione che laavesse una relazione con un altro uomo le ha installato un GPS nell’auto in modo da controllarne gli spostamenti. Il sei agosto scorso ecco che arriva quella che l’uomo interpreta come una palese conferma: l’auto dellaera a casa del presunto amante. Il tradimento dellae il processo L’uomo si è così presentato a casa del rivale armato die quando è sceso dall’ascensore per entrare in casa è statoto violentemente sul pianerottolo. L’uomo non è morto grazie all’intervento di un vicino, allertato dalle grida della vittima. Arrestato con l’accusa di tentato omicidio, la vicenda gli costerà 4 anni e sei mesi di reclusione. La decisione adesso spetterà al gip, l’udienza è fissata per ...