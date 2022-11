Roma | fingono un incidente | poi lo picchiano e gli rubano l’orologio da 30mila euro

(Di lunedì 28 novembre 2022). Momenti di paura per un uomo rimasto vittima di una rapina. Nel momento dei fatti la vittima si trovava sulla propria berlina, stava rincasando e proprio mentre stava entrando nel garage due persone in sella ad un motorino hanno finto un leggero tamponamento dell’auto. Pensando di essere rimasto coinvolto in unl’uomo è andato a verificare incurante di ciò che stava per capitargli. Il fintoe la rapina L’uomo ha così pensato di essere rimasto vittima di uned è sceso dall’auto per verificare cosa effettivamente fosse accaduto. A questo punto però uno dei due banditi gli ha sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra. I malviventi si sono impossessati deldell’uomo, un rolex dal valore di 30.000 milae sono scappati. I fatti ...

, speronati da una Maserati dopo la cena al ristorante: coppia rapinata da 5 banditi sulla Flaminia, rapinata del Rolex nel parcheggio all'Eur: pistola puntata. 'Se non mi dai l'orologio ti ...Un diritto che la donna ostentava anche a Casal Palocco, nella periferia Sud didove ha ... Odi non saperlo per evitare le domande dei giornalisti che in questi giorni hanno preso d'... Roma, rapina choc a Piazza del Popolo: fingono un incidente, poi lo picchiano e gli rubano l'orologio da 30mil Rapina choc a pochi passi da piazza del Popolo. Un colpo che ha permesso ai due banditi d'impossessarsi di un orologio dal valore di oltre 30.000 euro. L'aggressione è avvenuta ...