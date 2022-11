Roma | dopo vent’anni ha chiuso lo storico Carrefour della Romanina

...le denunce dei lavoratori non pagati , in che modo siano stati impiegati i fondi ricevuti ... senza dover ogni volta aspettare che lui scendesse da". 28 novembre 2022...un 59enne arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di. ...alcuni secondi, seppur con molta difficoltà, l'uomo è stato fermato. L'anziano è stato affidato ...2' di lettura 28/11/2022 - Verrà presentato in anteprima a Roma, mercoledì 30 novembre, “La Comedia di Foligno”, il film documentario, prodotto dalla Società Dante Alighieri, con il contributo del Com ...PORDENONE - C'è grandissima attesa per il ritorno, dopo dieci anni, al Teatro comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, del compositore e pianista Remo Anzovino. E, per questa ...