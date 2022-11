“Rinviati senza motivo i colloqui sui controlli agli armamenti nucleari” | l’accusa degli Usa alla Russia

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’amministrazione Biden incolpa ladi aver rinviato gli incontri per discutere un accordo chiave sul controllotra i due Paesi che avrebbe dovuto iniziare martedì in Egitto. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che la decisione è stata presa “unilateralmente” dal Cremlino. “La parte russa ha informato gli Stati Uniti che proporrà nuove date”, riporta la fonte da Washington. Gli incontri sul Nuovo Trattato START – l’unico accordo rimasto che regola i due più grandi arsenalidel mondo, firmato dalle due parti (all’epoca rappresentate da Dmitry Medvedev e Barack Obama) a Praga l’8 aprile 2010 – dovevano tenersi sulla scia della minaccia nucleare di Mosca contro l’Ucraina e in seguito alle complicazioni relative alle ispezioni relative al trattato. Il ...

