Rieti | il messaggio della moglie del sindaco su Facebook diventa virale | “Quando hai finito di fare serata | io sto sola con un bimbo”

(Di lunedì 28 novembre 2022), ildelsuhaidi, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono daa casa con un bambino di un anno!”. È illasciato sulla bachecadeldidallaMarta Ciferri, è divenutosul web. L’uomo si è visto rimproverare dalla consorte in una discussione familiare prestota. L’esponente di Fratelli d’Italia Daniele Sinibaldi è il giovanedi ...

ilmessaggero.it

- Forse un errore o forse no, ma un- poi rimosso - di Marta Ciferri, moglie del sindaco di, , viene postato sul social del marito e fa il giro del web, scatenando un putiferio di reazioni. La situazione è quella comune ...C'era però ormai chi aveva fatto lo screenshot e quelè passato di chat in chat, facendo il giro del web. E ha monopolizzato il dibattito domenicale. Argomentifacebook Video del ... Rieti, un messaggio della moglie del sindaco Sinibaldi finisce sui social e fa il giro della rete “Quando hai finito di fare serata, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!”. È il messaggio lasciato sulla bacheca Facebook d ...Forse un errore o forse no, ma un messaggio - poi rimosso - di Marta Ciferri, moglie del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, viene postato sul ...