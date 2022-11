Richarlison l’anti-Neymar | il mondo ha scoperto il suo impegno civile

(Di lunedì 28 novembre 2022) El Mundo dedica un approfondimento al’attaccante che salvato il Brasile nella gara d’apertura contro la Serbia: la doppietta e un gol straordinario che lo hanno proiettato al centro dell’attenzione mediatica internazionale. Con unico oppositore: Antonio Cassano (citato anche dal Mundo) che continua a definirlo «una pippa». El Mundo scrive che quel gol ha portato apiù di quattro milioni di follower su Instagram. Dopo il suo gol in sforbiciata,ha conquistato più di quattro milioni di nuovi follower sul suo account Instagram (si sta avviando ai 13,3 milioni). E ora tutti conoscono quelle azioni che in precedenza sono passate molto più inosservate, come le sue accuse contro la deforestazione, le sue donazioni a favore della lotta contro il cancro (dal 2017 offre denaro all’Istituto di beneficenza ...

la Repubblica

...la Federcalcio brasiliana ha creato uno spot in cui si esalta'...utilizzare tra i protagonisti di questo spot proprio, ... che è un- bolsonarista. Ma nessuno poteva prevedere che la ...... giocata in un Maracanà deserto per via delle norme- Covid. ...assistere alla partita da smartphone e tablet servirà scaricare'... Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr;. ... Mondiali, Brasile-Serbia 2-0: doppietta di Richarlison, buona la prima per la Seleçao