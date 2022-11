Renzi | Ranucci e la prof indagata | Così si limita la libertà d' informazione Ricorso all' Unione europea

" Andammo in onda con la sedia vuota ", ricorda, precisando chenon ha mai spiegato l'oggetto di quella conversazione nell'autogrill. L'insegnante da parte sua ribadisce che vorrebbe ...Estratto dell'articolo di Alessandro Mantovani per 'il Fatto quotidiano' sigfrido2 Per dare un nome alla donna che aveva inviato a Report le immagini dell'incontro tra Matteoe l'allora dirigente dei Servizi, Marco Mancini, la Procura ...Il sindacato dei giornalisti in trincea dopo l'indagine della procura di Roma a carico dell'insegnante, fonte di Report ...Per identificare la fonte della notizia dell’incontro tra Matteo Renzi e l’allora dirigente dei servizi segreti, Marco Mancini, la procura di Roma ha acquisito i tabulati telefonici di due giornalisti ...