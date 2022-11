Regali di Natale Black Friday | le migliori offerte beauty per 20 idee regalo a basso costo

Come saprete, sta per scadere il periodo super conveniente per gli acquisti, da molti utilizzato anche per anticipare idi, ed ecco perché vogliamo mettervi al corrente del fatto che siete ancora in tempo per acquistare delle buone cuffie Bluetooth a marchio Sony a un prezzo stracciato . Parliamo delle ...'Con il Cyber Monday quasi un italiano su 2 (48%) fa acquisti on line nella settimana dedicata agli sconti iniziata con il Black Friday, anche per anticipare idiapprofittando delle promozioni'. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè sul "lunedì cibernetico" che quest'anno cade oggi 28 novembre. A prediligere gli acquisti sul web sono ...Brosway è on air in occasione del Natale con una nuova campagna crossmedia e un investimento di oltre 2 milioni di euro con il planning realizzato da Tend ...Sta per terminare il Black Friday 2022. Attenzione, ultime ore per approfittare di offerte, in molti casi, senza precedenti. Ecco la lista di tutti i prodotti che vale la pena verificare e acquistare ...