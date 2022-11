Recuperato il corpo di Saman | aveva ancora gli stessi abiti

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nella serata di domenica 28 novembre si è completato il recupero delche si presume sia diAbbas, la ragazza pachistana, appena 18enne, scomparsa a Novellara (Reggio Emilia). Il ritrovamento, avvenuto in un casolare abbandonato distante qualche centinaio di metri dall'abitazione della famiglia della ragazza, è avvenuto grazie alle indicazioni fornite dallo zio, Danish Hasnain. Sepolta a tre metri di profondità Ildella ragazza si trovava sepolto a circa tre metri di profondità ed è stato rinvenuto in buono stato di conservazione, con gliche indossava al momento della scomparsa. Questo particolare, rivelato dal procuratore di Reggio Emilia, Gaetano Calogero Paci, non lascerebbe molti dubbi sulla identità del cadavere. In ogni caso, sarà la prova del DNA a confermare che ...