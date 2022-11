Rashford | «Ronaldo? Un’esperienza incredibile giocare con lui al Manchester United» – VIDEO

(Di lunedì 28 novembre 2022) Marcus, attaccante delora al Mondiale con l’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa Marcus, attaccante dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa di Cristiano. LE PAROLE – «E’ statacon lui, è uno dei miei idoli e un giocatore che ho sempre ammirato.aver avuto l’opportunità dial suo fianco, èche rimarrà con me per sempre. Gli auguro il meglio e penso che tutti noi dovremmo ringraziarlo per le cose che ha fatto per il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juventus News 24

... attaccante del Manchester United ora al Mondiale con l'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa Marcus, attaccante dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa di CristianoCristianosblocca la gara su un rigore (dubbio) ed , poi Joao Felix e Leao spengono le ...(IN), 45 s.t. Grealish (IN), 55 s.t. Taremi (IR) su rigore - Senegal - Olanda: FINALE 0 - 2 ... Rashford: «Lo United deve essere grato a Ronaldo» - VIDEO Gary Neville thinks one of Manchester United's Premier League rivals are at least "thinking about" signing Cristiano Ronaldo in January.Follow throughout the day for all the latest Man United transfer rumours, injury news and updates on a possible Utd takeover.