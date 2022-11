Ranking Atp aggiornato a lunedì 28 novembre | guida Alcaraz | stabili gli italiani

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ecco ilAtp28. Dopo il forte scossone dato alla classifica dalle recenti Finals che si sono svolte a Torino, la classifica ora non vede cambiamenti di rilievo per la top-ten, con Carlosre con 800 punti di vantaggio su Rafael Nadal. Tutto invariato, infine, per gli, con Sinner che rimane il miglior azzurro (15esimo), seguito a ruota da Berrettini (16esimo). Poi Musetti 23esimo e Sonego 45esimo (+1), unico cambiamento è Fognini, che guadagna una posizione ed è ora 55esimo, ultimo italiano in top-100.Atp21Carlos6.820 Rafa Nadal 6.020 Casper Ruud 5.820 Stefanos Tsitsipas ...

... maggio e giugno del 1986, quando Paolo Canè era il numero 1 d'Italia da numero 133 del mondo, e successivamente nel luglio del 1988, quando Pistolesi era n° 1 d'Italia da 103 del. Leggi ...Ieri a Bolzano un Salvatore Caruso in versione tempi migliori (best76) ha battuto in tre set il 30enne faentino Federico Gaio, giocatore di ottimo livello. Senza storia le sfide che ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Lunedì 5 dicembre l’Atp pubblicherà la 50esima c ...Carlos Alcaraz, il nuovo fenomeno del tennis mondiale, e Rafa Nadal, il campione del Grande Slam di maggior successo: per la prima volta dalla creazione del ranking Atp (1973), due spagnoli chiudono l ...