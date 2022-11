Rangers | Beale è il nuovo allenatore

(Di lunedì 28 novembre 2022) Michaelè stato nominato ufficialmente comedeiGlasgow. L’inglese ha firmato fino al 2026 IGlasgow hanno ufficialmente nominato Michaelcome. COMUNICATO – «è il 18°deicon il club lieto di confermare la sua nomina oggi. Firmando un contratto fino al 2026, il 42enne arriva dal suo ruolo di manager del Queens’ Parka West London, avendo precedentemente lavorato comedella prima squadra all’Ibrox dal 2018 allo scorso novembre. È un appuntamento entusiasmante per il club, consenza dubbio uno dei giovani allenatori più ricercati del ...

Ora è ufficiale: Michaelè il nuovo allenatore dei Glasgow. Il 42enne tecnico inglese ha firmato un contratto fino al 2026. Lo ha annunciato il club scozzese con una nota sul proprio sito ufficiale.Commenta per primo Michaelè il nuovo allenatore dei, lo annuncia il club scozzese.Glasgow, 28 nov. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Michael Beale è il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers. Il 42enne tecnico inglese ha firmato un contratto fino al 2026. Lo ha annunciato il ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...