Rangers | ad un passo il nuovo allenatore

...della Roma che Mourinho ha lanciato nella stagione scorsa in prima squadra e che di pariha ...- con cui ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League ai rigori contro i Glasgow- per ......la delusione con i, vuole rilanciarsi a Nizza e un Mondiale da protagonista può aiutarlo. Perciò stasera la sfida tra Usa e Galles sarà agguerrita: chi perde rischia già di essere a un...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...