Ragazzo ucciso a Foggia | un 17enne confessa | ' Voleva che rubassi per lui | o dovevo dargli 500 euro al mese'

'Voleva che io rubassi per lui altrimenti gli avrei dovuto dare 500 euro al mese' : si è giustificato così il 17enne che ieri sera si è presentato in Questura dopo averundi 21 anni, Nicola Di Rienzo , a Foggia . Il giovane ha confessato l' omicidio dopo un'ora e mezza di interrogatorio alla pm Gianna Maria Nanna, ammettendo di aver sparato cinque ...Undi 17 anni si è presentato in Questura a Foggia per confessare l'omicidio di Nicola Di Rienzo , 21 anni, con precedenti penali per furto, assassinato ieri sera con cinque colpi di pistola in ...Il 17enne che ieri sera si è presentato spontaneamente in questura dopo avere ucciso con cinque colpi di pistola il 21enne Nicola Di Rienzo a Foggia ha ammesso di avere sparato spiegando così il motiv ...«Voleva che io rubassi per lui altrimenti gli avrei dovuto dare 500 euro al mese»: si è giustificato così il 17enne che ieri sera si è presentato in Questura ...