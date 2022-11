Rafa Benítez | “Vi racconto l’intervallo della finale di Istanbul” | VIDEO

(Di lunedì 28 novembre 2022), ex manager del Liverpool, ha ricordato cosa successe nei 15' di intervallodi Champions League anel 2005. Il Milan, come si ricorderà, era in vantaggio per 3-0 e si fece raggiungere sul 3-3 in 6'...

Commenta per primo Intervenuto ai microfoni di Sky , l'ex allenatore dell'Inter,Benitez, è tornato ai suoi trascorsi in nerazzurro. 'All'Inter ho vinto due trofei in sei mesi, Supercoppa e Campionato del Mondo. Non è male. E abbiamo speso zero. Io parlo di quello che mi ...Benitez , ospite di Sky Calcio Club , ha analizzato il momento positivo del Napoli in campionato. Il mister spagnolo ha allenato la formazione partenopea dal 2013 al 2015 e ha "benedetto" questa ...