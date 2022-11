Quota 103 | bonus-rinvio del 10% | Opzione donna limitata e con variabile figli | ecco la manovra-pensioni

(Di lunedì 28 novembre 2022) La platea potenziale del canale di uscita con 62 anni e 41 di contributi è di 41.100 lavoratori, mentre per altri 6.500 è ipotizzato il posticipo del pensionamento con la decontribuzione in busta paga e l'assegno congelato.non sarà più utilizzabile da tutte le lavoratrici: ad accedere saranno soltanto caregiver, invalidi civili e «licenziate» con una soglia anagrafica che si abbassa di uno o due anni rispetto al nuovo limite di 60 anni sulla base dei. La rivalutazione maggiorata delle minime interessa 14 milioni di trattamenti. La stretta progressiva all'indicizzazione delled'importo più elevato produrrà «risparmi» per 2,1 miliardi il prossimo anno. Proroga di Ape sociale per 20mila lavoratori nell’attuale versione

Proroga di Ape sociale per 20mila lavoratori nell'attuale versione Uscita anticipata con, nel mix 62 anni d'età e 41 di contributi, e bonus Maroni del 10% per chi la rinvia congelando però ...Dall'altra parte, Berlusconi e Salvini - e il partito di orientamento centrista guidato da Maurizio Lupi - mettono in dubbio l'opportunità di lanciare subito, ovvero la 'Pensione ...Quota 103 funziona come Quota 100 e Quota 102. Cambiano solo i requisiti per poter accedere alla pensione anticipata. In più è stata introdotta una soglia limite all’importo di pensione che ne ...Nella bozza del testo della Legge di Bilancio 2023 trova spazio il bonus Maroni, un incentivo sullo stipendio per chi rimane al lavoro invece di andare in pensione con quota 103. Il bonus prevede lo ...