Questo palazzo è una fabbrica di virus | Cina horror | da dove verrà la nuova peste globale

(Di lunedì 28 novembre 2022) A guardarlo da fuori sembra undi uffici o un edificio residenziale. Invece, il grattacielo di 26 piani che sorge alla periferia di Ezhou, cittadina della provincia dell'Hubei in, è un enorme allevamento di maiali. Il più grande al mondo, all'interno di un singolo edificio. A pieno regime, sarà in grado di "sfornare" un milione e 200mila maiali l'anno. Nati, allevati e macellati senza mai essere usciti anche solo per un attimo da quei 26 piani di cemento armato. L'artefice dell'ennesima follia cinese è la Zhongxin Kaiwei, colosso del cemento con decine di stabilimenti nelle province dell'Hubei e dell'Henan.profonda, lontana dalla maestosità della Muraglia, dalla Città Proibita di Pechino e dalle luci sfavillanti di Shanghai. INVESTIMENTI Quando, sul finire del decennio scorso, il business dell'edilizia ha ...

