Quelle rivelazioni degli 007 dietro il libro choc sulle violenze degli immigrati

(Di lunedì 28 novembre 2022) In arrivo, il prossimo 6 dicembre, il volume di Guerriglia. Il tempo dei barbari (Signs Publishing) di Laurent Obertone, che racconta il futuro di una Francia in balìa die gang criminali. Per scrivere questo volume, il secondo della trilogia, l'autore si è basato su ipotesi di lavoro dei servizi di intelligence, delle forze speciali e di testimonianze dirette di vittime di guerre civili. Pubblichiamo un estratto per gentile concessione dell'editore