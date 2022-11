Quarta Repubblica | questa sera alle 21 30 su Rete 4 | ospiti e anticipazioni della puntata

", questa sera alle 21.30 su Rete 4 il talkshow condotto da Nicola Porro che apre la settimana dell'approfondimento giornalistico in prima serata con nuovi aggiornamenti sulla ...Collabora con numerose testate nazionali come Lae L'espresso. Le ore 19 segnano un altro momento importante per tutto il mondo del Terzo Settore. A Convitto Palmieri, apriranno sul tema '...“Quarta Repubblica”, questa sera alle 21.30 su Rete 4 il talkshow condotto da Nicola Porro che apre la settimana dell’approfondimento giornalistico in prima serata con nuovi aggiornamenti sulla traged ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...