“Quando hai finito di fare serata | richiamami” | il post su Facebook della moglie del sindaco di Rieti

(Di lunedì 28 novembre 2022) “haidi, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!”. Marta Ciferri,deldi, si è sfogata così su, con unpubblico sul profilo del marito. Lui è Daniele Sinibaldi, esponente 36enne di Fratelli d’Italia, eletto come primo cittadino lo scorso 14 giugno. La donna ha aspettato fino alle tre di notte prima di pubblicare lo sfogo sui social network. Il, sabato 26 novembre, si sarebbe allontanato da casa per motivi istituzionali, dimenticandosi però di rispondere alle chiamate e ai messaggil’attesa è diventata ...

Quella canzone è stata scrittaavevamo 24 anni, e24 anni puoi fare le cose in modo molto diverso rispetto ane74. (...)Ian è invecchiato, ha provato a farla, ma ...subentri è complicato, c'è una sorta di liberazione per chi entra, perché comunque a stare fuori vivi le tensioni in modo differente, nonla possibilità di non pensare. Perché...“Quando hai finito di fare serata, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!”. Marta Ciferri, moglie del sindaco di Rieti, si è ...