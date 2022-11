Qatar 2022 | la pagella degli ' italiani' ai mondiali |  Sergej Milinkovic-Savic il migliore

(Di lunedì 28 novembre 2022) AGI - Il Ghana supera di misura la Corea di un Kim Min-jae a mezzo servizio. Tante emozioni nel 3-3 tra Serbia e Camerun con protagonista un superbo Sergej. Malissimo Zambo Anguissa e Nikola Milenkovic. Camerun-Serbia Sergej(Serbia) 7: Dopo alcune imprecisioni nelle battute iniziali del match, il tuttofare della Lazio prende per mano la sua nazionale con giocate d'alta scuola e mettendo a segno il gol del 2-1 con un sinistro dal limite dell'area. Contribuisce anche alla rete successiva con un tocco intelligente per Zivkovic quando tutti si aspettavano il tiro di prima intenzione. Generoso anche in fase di non possesso dove fa valere tutta la sua fisicita'. Viene sostituito inaspettatamente al 79mo, forse perche' divenuto troppo lezioso nei pressi della porta avversaria. Filip ...

DOHA () - " Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto ... alla prese con la pubalgia che lo ha costretto a saltare le ultime cinque sfide del...Sulla carta, come riportato da RMC Sport, il transalpino potrebbe giocare regolarmente le prossime sfide , ma tutto dipenderà dalla decisione del commissario tecnico. Foto: LapresseLe parole di Al-Thawadi «Se si viene in Qatar a fare una dichiarazione in tal senso, allora ho un problema e riguarda il semplice fatto che questa è una parte del mondo che ha il proprio insieme di ...Le Black Stars hanno conquistato tre punti vitali in una sfida a suon di gol. Tutto è ancora aperto nel Gruppo H della Coppa del Mondo in Qatar.