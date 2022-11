Qatar 2022 | Kjaer esalta Mbappé | E' impressionante nelle ripartenze

(Di lunedì 28 novembre 2022) La Danimarca deve battere l'Australia per conquistare gli ottavi di finale e Simonracconta come gli scandinavi, e lui in particolare, stanno approcciando la partita al sito della Gazzetta dello Sport: "Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90' e il nostro CT ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare la giusta mano alla squadra". Il centrale ...

L'attaccante della Francia avrebbe bruciato le tappe dopo lesione muscolare a livello del quadricipite della coscia ...La Danimarca deve battere l'Australia per conquistare gli ottavi di finale e Simon Kjaer racconta come gli scandinavi, e lui in particolare, stanno approcciando la partita al sito della Gazzetta dello ...L’attaccante del Real Madrid risulterebbe ancora nella lista dei convocati del Ct Deschamps e non essendo stato sostituito con altri giocatori potrebbe raggiungere nuovamente les bleus in Qatar.Rimonta riuscita per la squadra europeaFinisce in trionfo per i croati la sfida con i nordamerciani che erano addirittura andati in vantaggio per primi con Davies. Ma la Croazia ha trovato la lucidità ...