Qatar 2022 | invasore di campo con bandiera arcobaleno durante Portogallo-Uruguay

Commenta per primo Murat Yakin, ct della Svizzera, parla così della sconfitta contro il Brasile ai Mondiali di: 'La squadra ha difeso molto bene, tutti sono stati solidali l'uno con l'altro, è mancata la verve di Shaqiri ma d'altra parte col Brasile è sempre un rischio azzardare le giocate'.LUSAIL () - Il Portogallo di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. ...Portogallo-Uruguay dei Mondiali in Qatar si ferma al 51' per un'invasione di campo. E il protagonista è l'italiano Mario Ferri, meglio conosciuto come "Falco" e ...Circa 5 minuti dopo la ripresa di Portogallo - Uruguay, un fatto davvero singolare è accaduto al Lusail Iconic Stadium. Un uomo è improvvisamente entrato in campo correndo da una parte all'altra del ...