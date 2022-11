Qatar 2022 | Camerun-Serbia 3-3 | rimonta con Aboubakar e Choupo-Moting

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) –hanno chiuso sul 3-3 la sfida valida per il gruppo G ai Mondiali di. Partita divertente con tanti gol e occasioni in cui gli africani hannoto reti di svantaggio fino al pari che li tiene ancora in corsa, insieme alla, con un punto, per un ipotetico passaggio del turno in attesa di Brasile-Svizzera.in vantaggio al 29? con la rete di Jean-Charles Castelletto che sfrutta la deviazione di testa di Nkoulou, mandando il pallone in porta da pochi centimetri. In pieno recupero laribalta il risultato, trovando prima il pari al 46? con Strahinja Pavlovic e poi il vantaggio al 48? con un sinistro dal limite di Sergej Milinkovic-Savic. Nella ripresa la squadra di Song ...