Qatar 2022 accusa la Bbc di razzismo nella copertura dei Mondiali

(Di lunedì 28 novembre 2022) Gli organizzatori del Mondiale inhannoto la Bbc di. Al comitato della Fifa non sono andate giù le critiche alla Coppa del Mondo da parte di Gary Lyneker. Hassim Al-Thawadi, presidente del comitato organizzatore, si è concesso ad alcune interviste, h definito razzista il modo della Bbc di parlare del Mondiale, elitari – quasi sprezzanti – i commenti di Klinsmann alla partita dell’Iran contro il Galles, commenti farciti di luoghi comuni. Le frasi di Hassim Al-Thawadi sono state riportate dal Telegraph: «Stavo guardando il programma tv “They Think It’s All Over”, come spesso faccio. Adoro le battute, il senso dell’umorismo, tutto. E quindi, per me, è stato molto deludente vedere che Gary Lineker non si sia mai preso la briga di contattarci, e lo dico apertamente. Non si è mai preso la briga di farci dire la nostra. ...

