Programmi TV di stasera | lunedì 28 novembre 2022 Su Rai2 il film ‘Il Ritorno dell’Eroe’

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ildell'eroe Rai1, ore 19.45: Portogallo – Uruguay Calcio. Coppa del Mondo di calcio Qatar. In diretta dallo Stadio Lusail. Telecronaca di Stefano Bizzotto e Lele Adani Interviste di Stefano Rizzato In studio Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio., ore 21.20: Ildell’eroedel 2018 di Laurent Tirard, con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant. Prodotto in Belgio e Francia. Durata: 90 minuti. Trama: Borgogna, 1809. Il capitano Neuville, impenitente codardo, chiede la mano di Pauline Beaugrand, una giovane aristocratica che non vede l’ora di diventare la sua sposa. Ma la guerra incombe e il capitano deve partire per il campo di battaglia. Neuville promette a Pauline di scriverle ogni giorno senza farlo mai. Davanti alla disperazione della sorella minore, ...