Programma Mondiali oggi 28 novembre in tv | orario e diretta Rai

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ildeidi Qatar 2022 di, lunedì 28, in tv. In campo, il girone G e il girone H, a chiudere la seconda giornata della fase a gironi. Turno sempre delicato, come abbiamo avuto la possibilità di constatare nei giorni passati, perché chi ha vinto all’esordio è chiamato alla non facile conferma, mentre chi è inciampato deve necessariamente rialzarsi per evitare di ritrovarsi con l’acqua alla gola nell’ultima partita, o addirittura di uscire anticipatamente di scena. IL PALINSESTO COMPLETO Si comincia alle ore 11:00 con Camerun-Serbia, sfida tra deluse della prima giornata, non tanto per il risultato (sconfitta contro Svizzera e Brasile, rispettivamente), quanto per non aver espresso a pieno il massimo del proprio potenziale. Si continua con Corea del Sud-Ghana, in un girone H che si è ...