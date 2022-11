Pressione fiscale capitolo spinoso per il Governo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Lodellaspinge l'opinione pubblica a richiedere interventi di sostanziosa correzione. La politica, pur sapendo, che i conti dello stato non possono permettersi correttivi, lancia programmi destinati a finire nel cassetto. I lavoratori dipendenti spingono per l'abbassamento del cuneo a loro favore, le partite Iva propendono per un ridimensionamento corposo delle aliquote. Già oggi per le partite Iva esistono possibili detrazioni fiscali che sommate tra loro possono anche alleggerire la, ma non incidono sulla forma strutturare del fisco e, in presenza di risultati di esercizio insufficienti, non producono benefici. Servirebbe agire sulle deduzioni delle forme volontarie assistenziali e previdenziali che se favorite da una concreta defiscalizzazione ...