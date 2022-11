“Prendete provvedimenti!” | appello urgente al GF Vip | squalifiche in arrivo dopo la bufera in Casa VIDEO

Leggi su ck12

(Di lunedì 28 novembre 2022) Al GF Vip si scatena la tempesta perfetta: richiesta l’espulsione per la coppia di concorrenti nelladi Cinecittà. La prossima puntata del reality per antonomasia si preannuncia alquanto scoppiettante. Per la seconda volta, infatti, il popolo del web sta reclamando a gran voce la testa di due concorrenti nel cast. GF Vip (fonte youtube)Si tratta delle navigate Patrizia Rossetti e Wilma Goich.aver smaltito la quarantena all’esterno della, la cantante e la conduttrice hanno fatto ritorno all’ovile televisivo. Negli ultimi giorni Patrizia e Wilma hanno dimostrato palese insofferenza nei confronti della giovane Micol Incorvaia, scatenando la reazione durissima della rete. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto… GF Vip: Patrizia e Wilma rischiano grosso Durante una festa organizzata dagli autori, Wilma e Patrizia si sono ...