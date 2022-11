Premio Mia Martini 2022 ad Antonino e Premio Mia Martini alla Memoria per Pino Mango

(Di lunedì 28 novembre 2022) foto di Antonio MelasiCITTANOVA (RC) – Per la prima volta ilMiaha spostato la sede naturale e storica da Bagnara Calabra e si è svolto, dal 24 al 26 novembre, nel Teatro Gentile a Cittanova. Nel corso della serata finaleha ricevuto ilMiacon la seguente motivazione: “A volte anche i talent danno spazio a chi va oltre la moda. La Voce, la Passione ed il Cuore sono le tre componenti che hanno sempre contraddistinto il mondo artistico di Mimì e di chi, quest’anno, ha vinto ilMia”. Giunto28a edizione quest’anno il ...

Intanto però, e proprio in questi giorni, ilNobel è stato costretto a un inconsueto mea ... ma è stato un errore di giudizio da parte", si è giustificato il musicista spiegando che sta ...Da parte, spesso sono andata lunga con i ciak, concedendomi il lusso di vederlo improvvisare". "... ha già vinto una menzione speciale al Trieste Science+Fiction e ilMiglior Fotografia AIC ...Genova. A un mese esatto dalla presentazione del bando di concorso della 57^ edizione del Premio Paganini, l’elenco dei concerti-premio per chi lo vincerà continua a crescere, superando quota 40, e co ...Sono stati premiati con opere realizzate dal maestro orafo Michele Affidato i vincitori di "Area Sanremo 2022" la cui finale si è svolta nel fine settimana appena trascorso. Il concorso che ha permess ...