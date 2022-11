Pos obbligatorio solo a partire da 60 euro | il governo | “In corso colloqui con l’Ue”

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 novembre 2022) In merito all’innalzamento a 60della soglia di pagamento al di sotto della quale per gli esercenti non ci sarà più l’obbligo di accettare le transazioni con carte di credito e debito Palazzo Chigi ha spiegato in una nota che “sono ininterlocuzioni con la Commissione Ue” e che il“terrà conto” di ciò che emergerà da questi“nel prosieguo dell’iter della legge di Bilancio”. Bruxelles ha espresso perplessità rispetto alla decisione delMeloni, che già in una prima versione del testo della manovra aveva alzato la soglia a 30, per poi raddoppiarla. A preoccupare la Commissione Ue sono le conseguenze che questo provvedimento potrà avere sulla lotta all’evasione fiscale, uno dei capisaldi del Pnrr: in Italia il sommerso raggiunge i 30 miliardi, dato ...